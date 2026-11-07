Samsun'da otomobil çöp konteynerine çarpıp takla attı: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki 34 CUP 227 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Çöp konteynerine çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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