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        Bafra'da elektrik telleri alev aldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik direğindeki tellerin alev alması paniğe yol açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Bafra'da elektrik telleri alev aldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik direğindeki tellerin alev alması paniğe yol açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Mevlana Mahallesi'nde Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinde bulunan teller, hava muhalefetinden dolayı alev aldı. Alev alan elektrik tellerinin yola düşmesi, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeye neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, elektrik dağıtım şirketi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

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