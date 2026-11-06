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        Öğrencilerinden lösemili çocuklara destek etkinliği

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrenci topluluklarının iş birliğiyle, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla hayır etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Öğrencilerinden lösemili çocuklara destek etkinliği

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrenci topluluklarının iş birliğiyle, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla hayır etkinliği düzenlendi.

        Tıp Fakültesi öğrenci topluluklarından Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) ile Veteriner Fakültesi öğrenci topluluklarından Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu (IVSA), Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu (VFÖT) ve Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu (YET) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin gönüllü katkılarıyla hayata geçirildi.

        Dayanışma ve gönüllülük bir araya geldi

        OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Servisi ile Çocuk HematolojiOnkoloji Servisinde tedavi gören çocuklara maddi destek sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen hayır etkinliği, bu yıl da öğrencilerin emek ve özverisiyle gerçekleştirildi.

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        Samsun'da faaliyet gösteren çok sayıda okul ve işletmenin yanı sıra öğrenciler ve aileleri de gıda bağışlarıyla etkinliğe katkıda bulundu. Farklı kesimlerin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini ve toplumsal dayanışma anlayışını ortaya koydu.

        Etkinlikten elde edilen gelir çocukların ihtiyaçları için kullanılacak

        Hayır etkinliğinden elde edilen gelir, hastanede tedavi gören çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. Bu kapsamda çocuklara maddi desteğin yanı sıra bebek bezi, ıslak mendil ve ilaç gibi temel ihtiyaçları da temin edilecek.

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        Öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen hayır etkinliği, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmanın yanı sıra gönüllülük ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine de katkı sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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