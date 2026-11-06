Öğrencilerinden lösemili çocuklara destek etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrenci topluluklarının iş birliğiyle, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla hayır etkinliği düzenlendi.

Tıp Fakültesi öğrenci topluluklarından Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) ile Veteriner Fakültesi öğrenci topluluklarından Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu (IVSA), Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu (VFÖT) ve Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu (YET) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin gönüllü katkılarıyla hayata geçirildi.

Dayanışma ve gönüllülük bir araya geldi

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Servisi ile Çocuk HematolojiOnkoloji Servisinde tedavi gören çocuklara maddi destek sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen hayır etkinliği, bu yıl da öğrencilerin emek ve özverisiyle gerçekleştirildi.

REKLAM

Samsun'da faaliyet gösteren çok sayıda okul ve işletmenin yanı sıra öğrenciler ve aileleri de gıda bağışlarıyla etkinliğe katkıda bulundu. Farklı kesimlerin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini ve toplumsal dayanışma anlayışını ortaya koydu.

Etkinlikten elde edilen gelir çocukların ihtiyaçları için kullanılacak

Hayır etkinliğinden elde edilen gelir, hastanede tedavi gören çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. Bu kapsamda çocuklara maddi desteğin yanı sıra bebek bezi, ıslak mendil ve ilaç gibi temel ihtiyaçları da temin edilecek.

REKLAM

Öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen hayır etkinliği, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmanın yanı sıra gönüllülük ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine de katkı sundu.