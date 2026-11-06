Bafra'da Yapay Zeka Okuryazarlığı Sertifikalı Eğitim Programı

Programa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Gençlik Çalışanı Ümran Kuzu, Gençlik Hizmetleri Memuru Ayşegül Vural ile Gençlik Liderleri Ramazan Silme, Ayşe Semiha Ege ve Elif Özbakar katıldı.

Öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak, dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen programda, katılımcılar QR kod aracılığıyla sisteme giriş yaparak eğitim sürecine katıldı ve sertifikalarını aldı.

Turizm Fakültesi Şevket Aşçı Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "GENÇ 2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zekâ Atölyesi Projesi" kapsamında öğrencilere yapay zekâ teknolojileri, dijital dönüşüm ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

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