Samsun'da 'Anneler Parkı Dönüşüm Projesi'ne start verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde hayata geçirilecek Anneler Parkı Dönüşüm Projesi’nin imzaları atıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin imza sürecinin tamamlandığını duyurarak, yaklaşık 15 bin metrekare proje alanına sahip çalışmanın toplam 27 bin metrekare kapalı alanı kapsayacağını bildirdi. Proje kapsamında kapalı otopark ve pazar yeri, kafe, kreş, çok amaçlı salon, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, basketbol sahası ve geniş yeşil alanlar yer alacak. Her yaştan vatandaşın kullanımına hitap edecek şekilde tasarlanan proje ile bölgedeki sosyal yaşamın zenginleştirilmesi hedefleniyor.

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Projenin tasarım aşamasında alanda bulunan çok yıllık ağaçların ve mevcut yeşil dokunun korunması esas alındı. Bu doğrultuda oluşturulan projeyle ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların güvenli alanlarda oyun oynayabileceği ve vatandaşların sosyal etkinliklere katılabileceği yeni bir yaşam alanının Samsun'a kazandırılması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Projenin temel tasarım yaklaşımı, alanda bulunan çok yıllık ağaçların ve mevcut yeşil dokunun korunması esas alınarak oluşturulmuştur. Ailelerin birlikte keyifle vakit geçireceği, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, sosyal yaşamı zenginleştiren modern bir yaşam alanını Samsun’umuza kazandırıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.