Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik Belediyesi, İstanbul'daki Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

        Canik Belediyesi, İstanbul'daki Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

        Canik Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Canik Belediyesi, İstanbul'daki Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

        Canik Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde yer alan Canik Belediyesi stantlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından gerçekleştirilen organizasyona katılan Canik Belediyesi, ziyaretçilere eğitim, kültür, bilim, teknoloji ve mesleki istihdama yönelik çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

        Stantlarda ayrıca, interaktif eğitim programları ve ödüllü yarışmalar da düzenleniyor.

        REKLAM

        Canik Belediyesi Macera Parkı ve Canik Belediyesi Meşe Tesisleri ile ilgili bilgilendirme de gerçekleştirilen stantlar, yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İstanbul'da vatandaşlarla buluşup gençlerin bilim ve teknoloji heyecanını paylaşmaya devam ettiklerini aktardı.

        Canik'i bölge turizminde söz sahibi yapan eserlere yenilerini eklemek için gayretle çalıştıklarını anlatan Sandıkçı, "Bugüne kadar olduğu gibi bilimde, teknoloji ve eğitimde farkındalık oluşturan çalışmalarımıza yenilerini eklemeyi sürdürecek, her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve gençlerimizi Canik Belediyesi stantlarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar

        Benzer Haberler

        OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesinde kuşaklar arası buluşma
        OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesinde kuşaklar arası buluşma
        Çarşamba'da üreticilere eğitim
        Çarşamba'da üreticilere eğitim
        Güneş'in adı trafik eğitim parkına verilecek
        Güneş'in adı trafik eğitim parkına verilecek
        Kuşaklararası buluşma etkinliği
        Kuşaklararası buluşma etkinliği
        Canik Belediyesi stantlarına yoğun ilgi
        Canik Belediyesi stantlarına yoğun ilgi
        Havza Ziraat Odasında kadın ziraat mühendisi göreve başladı
        Havza Ziraat Odasında kadın ziraat mühendisi göreve başladı