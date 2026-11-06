Canik Belediyesi, İstanbul'daki Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

Canik Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde yer alan Canik Belediyesi stantlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından gerçekleştirilen organizasyona katılan Canik Belediyesi, ziyaretçilere eğitim, kültür, bilim, teknoloji ve mesleki istihdama yönelik çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Stantlarda ayrıca, interaktif eğitim programları ve ödüllü yarışmalar da düzenleniyor.

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Canik Belediyesi Macera Parkı ve Canik Belediyesi Meşe Tesisleri ile ilgili bilgilendirme de gerçekleştirilen stantlar, yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İstanbul'da vatandaşlarla buluşup gençlerin bilim ve teknoloji heyecanını paylaşmaya devam ettiklerini aktardı.

Canik'i bölge turizminde söz sahibi yapan eserlere yenilerini eklemek için gayretle çalıştıklarını anlatan Sandıkçı, "Bugüne kadar olduğu gibi bilimde, teknoloji ve eğitimde farkındalık oluşturan çalışmalarımıza yenilerini eklemeyi sürdürecek, her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve gençlerimizi Canik Belediyesi stantlarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.