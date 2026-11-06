OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesinde kuşaklar arası buluşma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi projesi kapsamında, farklı kuşaklardan öğrencilerin bir araya geldiği kuşaklar arası buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, bireylerin fiziksel, bilişsel ve sosyal iyi oluşlarını desteklemeyi, aktif yaş almayı teşvik etmeyi ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi, düzenlediği etkinliklerle farklı kuşaklar arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi öğrencileri ile gençleri ortak bir öğrenme ve paylaşım ortamında buluşturan kuşaklar arası buluşma etkinliğine Sosyal Hizmet Bölümü proje ekibinde yer alan doktora öğrencisi araştırma görevlileri Fatma Dilmen ve Merve İbrahimoğlu ile yüksek lisans öğrencileri İrem Orman, Ruveyda Yıldız ve Emine Elzem Çöpçü katıldı.

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Kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek, deneyim paylaşımını artırmak ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından öğrenciler bir araya gelerek düşüncelerini ve yaşam deneyimlerini paylaştı.

Buluşmada, 55-75 yaş aralığındaki Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi öğrencilerinin yaşam deneyimleri ile genç öğrencilerin bilgi ve bakış açıları bir araya geldi.

Etkinlik, katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarına ve kuşaklar arası iletişimin geliştirilmesine katkı sağladı.