Canik Belediyesi stantlarına yoğun ilgi

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri"nde yer alan Canik Belediyesi stantları, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Belediyenin eğitim, kültür, bilim, teknoloji ve mesleki istihdam alanındaki çalışmalarının tanıtıldığı stantlarda interaktif eğitim programları ve ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Ayrıca Canik Belediyesi Macera Parkı ve Canik Belediyesi Meşe Tesisleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak ilçenin turizm potansiyeli tanıtılıyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği etkinliklerde ziyaretçilere çeşitli hediyeler de veriliyor.

Canik'e yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İstanbul'da vatandaşlarımızla buluşuyor, gençlerimizle bilim ve teknoloji heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

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Eğitim, bilim, teknoloji ve turizm alanındaki çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik'imize yeni projeler kazandırmaya, eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizi bölge turizminde söz sahibi yapan eserlerimize yenilerini eklemek için gayretle çalışıyoruz. Samsun Tanıtım Günleri'nde belediyemizin stantları yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilerimize projelerimizi tanıtıyor, gençlerimizi yapay zekâ alanındaki interaktif eğitimler ve çeşitli etkinliklerle buluşturuyoruz. Bilim, teknoloji ve eğitimde farkındalık oluşturan çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek daha güçlü bir Canik için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve gençlerimizi stantlarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Canik Belediyesi stantlarının, 8 Kasım Pazar gününe kadar İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.