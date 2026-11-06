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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

        Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 3 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

        Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 3 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

        Araştırmalarda anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden katıldıkları grupta "yüksek kazançlı yatırım" vaadinde bulunulan bir vatandaşın 2 milyon 867 bin 172 lirayı şüphelilerin hesaplarına gönderdiği, söz konusu paranın iz kaybettirmek amacıyla farklı banka hesaplarından kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

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        Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtarak bir mağduru 720 bin lira, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp irtibat kurdukları başka bir kişiyi de 491 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından Samsun merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü yakalandı.

        Şüphelilerden 8'inin ise farklı suçlardan cezaevlerinde olduğu belirlendi.

        Gözaltındaki 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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