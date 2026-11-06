Samsunspor, Konyaspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor

Trendyol Süper Lig'de üst üste 8 maçtır mağlup olan Samsunspor, ligin 11. haftasında yarın karşılaşacağı Konyaspor’u yenerek kötü gidişata son vermeyi ve milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın 19 Mayıs Stadyumu’nda 8 puanlı Konyaspor’u ağırlayacak. Ligde 4 puanı bulunan Samsunspor’da Konyaspor maçı öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlığını atlatan Emre Kılınç ile hastalığı geçen Yunus Emre Çift takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak Fatih Kaya ve Celil Yüksel ise sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası Kasımpaşa maçıyla sona eren Afonso Sousa da Teknik Direktör Nenad Bjelica’nın görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

REKLAM

Öte yandan, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Samsunspor'un bugün gerçekleştireceği akşam antrenmanı taraftarlara açık olacak. Çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızıbeyazlı ekip, maç saatini beklemeye başlayacak.