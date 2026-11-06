Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Giriş: 06.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde çıktığı son 8 maçta mağlup olan Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ