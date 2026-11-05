Vezirköprü OSB'de 6 parsel yatırımcılara tahsis edildi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 1,5 milyon metrekare alan üzerine kurulan Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi’nde (OSB) yatırımlar sürüyor. Toplam 40 sanayi parselinin bulunduğu OSB’de 6 parselin tahsisi gerçekleştirilirken, 3 firmanın fabrika inşaatına devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vezirköprü Karma OSB’nin Karadeniz ve Kuzey Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediği belirtildi. OSB’de yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın tahsis sürecinin devam ettiği, firmalarının inşaat çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca bazı firmalara da parsel tahsisinin yapıldığı ifade edildi.

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Arsa tahsis bedeli metrekare başına 600 TL

Açıklamada, OSB’nin tarım ve orman ürünleri başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırım fırsatları sunduğuna dikkat çekildi. Bölgenin geniş tarım arazileri sayesinde tarıma dayalı sanayi, zengin orman varlığıyla da mobilya, ahşap ve yan sanayi sektörleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Vezirköprü Karma OSB’nin ulaşım avantajlarına da değinilen açıklamada, bölgenin Havza OSB’ye 25, Çarşamba Havalimanı’na 90, Samsun merkezdeki sanayi bölgelerine 75, Samsun şehir merkezi ve limanına 60, Merzifon Havalimanı’na ise 45 dakika mesafede bulunduğu belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşvik sistemi kapsamında 5. bölgede yer alan OSB’de, metrekare başına arsa tahsis bedelinin 600 TL olduğu bildirildi.

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Altyapı çalışmaları devam ediyor

Bölgede enerji nakil hattı ve su isale hattı çalışmalarının tamamlandığı, yatırımcılar için enerji ve su altyapısının hazır hale getirildiği aktarıldı. Yol, hafriyat, parsel tesviyesi, imar planı tadilatı, küçük imalat ve tamirat alanı ile yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, iş gücü, hammadde ve üretim imkânlarını bir arada sunan Vezirköprü Karma OSB’nin, bölgedeki sanayi yatırımlarının ve istihdamın gelişmesine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.