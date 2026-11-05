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        Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

        Samsun'un Atakum ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, organ bağışının hayat kurtarıcı önemine dikkat çekildi. Organ bağışçısı, nakil olan ve nakil bekleyen vatandaşların yaşam hikayelerini paylaştığı programın ardından bisikletseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

        Samsun’un Atakum ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, organ bağışının hayat kurtarıcı önemine dikkat çekildi. Organ bağışçısı, nakil olan ve nakil bekleyen vatandaşların yaşam hikayelerini paylaştığı programın ardından bisikletseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Çobanlı İskelesi’nde gerçekleştirildi. Programa Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Atakum İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Önder Karaşin, organ ve doku nakli koordinatörleri, sağlık çalışanları, bisiklet derneği üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Organ bağışının önemi yaşam hikayeleriyle anlatıldı

        Atakum İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Önder Karaşin’in açılış konuşmasıyla başlayan programda, organ bağışının önemi anlatıldı. Organ bağışçıları yaşadıkları süreçleri ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

        Vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgi verildi

        Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ ve doku bağışı süreçleri anlatıldı. Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Dr. Şennur Caner ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Topluluğu bünyesindeki tıp fakültesi öğrencileri, vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Çalışmalarda eDevlet ve eNabız üzerinden organ bağışı iradesinin nasıl beyan edilebileceği de anlatıldı.

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        Çobanlı İskelesi’nden Körfez’e pedal çevirdiler

        Bilgilendirme programının ardından saat 18.30’da bisiklet etkinliği düzenlendi. EKOBİD üyeleri, Çobanlı İskelesi’nden başlayarak Körfez’e kadar pedal çevirdi. Körfez’den dönüş yapan bisikletliler, Çobanlı İskelesi’nde parkuru tamamladı. Etkinlikle organ bağışına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflenirken, Türkiye’de binlerce hastanın organ nakli beklediğine dikkat çekildi. 15 Ekim 2025 tarihinde hizmete alınan elektronik organ bağışı uygulaması sayesinde vatandaşlar, eDevlet ve eNabız üzerinden organ bağışı iradelerini beyan edebiliyor.

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        39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgi edinmeleri, bağış kararlarını aileleriyle paylaşmaları ve organ bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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