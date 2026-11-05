OMÜ İlahiyat Fakültesi 50. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi, kuruluşunun 50. yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı. Yarım asırlık akademik birikimi, eğitimöğretim faaliyetleri ve bilim dünyasına sunduğu katkılarla köklü bir geçmişe sahip olan İlahiyat Fakültesi, 50. yılında akademisyenleri, mezunları, öğrencileri ve davetlileri bir araya getirdi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde protokol konuşmalarıyla devam etti.

"Yarım asırlık bir ilim, düşünce ve insan yetiştirme geleneğini selamlıyoruz"

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlahiyat Fakültesinin 50 yıllık köklü geçmişine ve akademik birikimine dikkat çekerek, "Bugün yalnızca bir fakültenin kuruluş yıl dönümünü kutlamıyoruz. Yarım asırlık bir ilim, düşünce ve insan yetiştirme geleneğini de selamlıyoruz. Aradan geçen elli yıl, yalnızca bir zaman diliminin ifadesi değildir. Elli yıl emektir, birikimdir, tecrübedir, hafızadır. Aynı zamanda değişen şartlara rağmen değerlerini koruyarak geleceğe söz söyleyebilme iradesidir. 1976 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün kıymetli hocaları tarafından dikilen fidanın bugün ulu bir çınara dönüşmesine hep birlikte tanıklık ediyoruz" dedi.

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"İlahiyat eğitiminin önemi her geçen gün artmaktadır"

İlahiyat eğitiminin çağın değişen koşulları karşısındaki önemini vurgulayan Rektör Aydın, "İlahiyat fakülteleri, insanın varoluşunu, hayatın anlamını ve hakikat arayışını akademik bir disiplin içerisinde ele alan kurumlardır. Dinî ilimlerin tarihî birikimini korumak kadar, bu birikimi çağın meseleleriyle buluşturmak da önemli bir sorumluluktur. Dijitalleşme, yapay zekâ, küreselleşme ve toplumsal değişim, insanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi yeniden şekillendirmektedir. Bugün insanlığın temel ihtiyacı bilgiye erişim kolaylığı değildir. Bilgiyi anlamlandıran, onu ahlakî sorumlulukla buluşturan bir hikmet anlayışına ihtiyaç vardır. İlahiyat eğitimi, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne de katkı sunmalı; adalet duygusunu, insan onuruna saygıyı ve farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Demir: "İlahiyat fakülteleri ülkemiz için stratejik öneme sahip"

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, İlahiyat eğitiminin Türkiye'deki tarihsel gelişimine ve karşılaştığı sorunlara değinerek, "Dekanımız, ilahiyatın Türkiye'deki tarihini çok özlü bir şekilde özetlerken yakın zamandan beri yaşanmaya devam eden sıkıntıları da anlattı. İlahiyat fakülteleri ülkemiz için stratejik bir öneme sahiptir. Bu mesele aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Ülkemizde dinin istismar edilmesinin ve iç huzursuzlukların önündeki en önemli kalelerden biri ilahiyat fakülteleri ve ilahiyat eğitimidir" diye konuştu.

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OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, fakültenin 50 yıllık tarihsel gelişimine ve yüksek din öğretimindeki rolüne değindi. Protokol konuşmalarının ardından İlahiyat Fakültesinin kuruluşundan günümüze uzanan yarım asırlık geçmişini konu alan 50. yıl belgeseli gösterildi. Fakültenin akademik gelişimini ve eğitim yolculuğunu ele alan belgesel gösterimiyle, İlahiyat Fakültesinin 50 yıllık birikimi katılımcılarla paylaşıldı.

İlahiyat Fakültesinin 50. yılında akademisyenlere ve çalışanlara ödül

Tören kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bilimsel, akademik, kültürel ve idari alanlarda katkı sunan isimler için ödül takdimi gerçekleştirildi. 50. yıl kutlamaları fotoğraf sergisiyle devam etti İlahiyat Fakültesinin yarım asırlık geçmişinin anıldığı kutlama programında fotoğraf sergisi de yer aldı. Fakültenin 50 yıllık yolculuğunu yansıtan fotoğraf sergisiyle katılımcılar, geçmişten günümüze uzanan akademik ve kurumsal birikimi yakından görme fırsatı buldu.