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        Müteahhitlik ofisinde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde 1'i kadın 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Müteahhitlik ofisinde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde 1'i kadın 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan Kurtoğlu İş Merkezi'nin 2. katındaki bir müteahhitlik ofisinde dün meydana geldi. İddiaya göre, M.T.Y. (35), kendisi hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan G.K.'nin (34) çalıştığı müteahhitlik bürosuna gitti. M.T.Y., burada tabancayla ateş açarak G.K. isimli kadın ile müteahhit M.E.'yi (46) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar iki ambulansla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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        Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Y.T., silahlı saldırının alacakverecek meselesinden kaynaklandığını öne sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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