Babasını 8 kurşunla öldürdü, duruşmada gözyaşlarını tutamadı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla 8 yerinden vurarak öldüren ve olayın ardından jandarmaya teslim olan şahsın yargılanmasına başlandı. Babasının kendilerine sürekli şiddet uyguladığını öne süren sanık, ifadesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, 11 Mayıs 2026 akşamı İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağında çalışan Doğancan Yavuz (35), evde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'a (59) tabancayla ateş açtı. Atakum Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen ve vücuduna 8 kurşun isabet eden İbrahim Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Doğancan Yavuz'un ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Doğancan Yavuz, jandarmadaki işlemlerinin ardından 12 Mayıs'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"Babam anneme ve bana sürekli şiddet uygulardı"

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Doğancan Yavuz, babasıyla yaşadıkları sorunları anlattı. Babasının kendisine ve annesine sürekli şiddet uyguladığını iddia eden Doğancan Yavuz, "Babam anneme ve bana sürekli şiddet uygulardı. Annem, babamın psikolojik baskısı nedeniyle beyinden felç kaldı. Babam İbrahim Yavuz ile tartıştık. Bir gün önce 'Nereden geldin?' diye sordu, beni tehdit etti. Sabah olduğu gün çalışasım gelmedi. İş yerine gittim, bir günlük izin istedim, bir günlük rapor aldım. Eve gitseydim babam bağırır çağırır diye gitmedim. Gezdim, dolaştım, berbere gittim. Eve erken gitmedim babam bağırır çağırır diye. Babam beni telefonla ararken bile titreyerek cevap verirdim. Babamdan çok korkardım. Eve vardım, babam 'Aracın tamponuna ne oldu?' diye sordu. Hakaret ve küfür etti. 'Eve git' dedi. Eve geldim, annem benden yardım istedi bezimi değiştir diye" ifadelerini kullandı.

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Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan sanık, ifadesine ara vererek su içti. Yavuz, daha sonra ifadesine şöyle devam etti:

"Bir yandan yemek yapıyorum, bir yandan anneme yetişmeye çalışıyordum. Bana, ‘Az kaldı, ikinizi de evden atacağım' diye küfür etti. Babam sinirlendi, çekmeceden kesici alet aradı. Bulamayınca mutfağa gitti. Ben silahımı almaya gittim. Elinde bıçak vardı. Babam annemin üzerine doğru gitti. ‘Baba yapma' deyince benim üzerime geldi. Ateş ettim, kendimi kaybettim. Tetik takılı kaldı. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Babam biraz huysuz biriydi. Allah kimsenin başına vermesin."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Güler Yavuz (69) ise eşinin kendisine ve oğluna şiddet uyguladığını söyledi. Eşinin alkol kullandığında kendilerine kötü sözler söylediğini ve şiddet uyguladığını anlatan Güler Yavuz, "Çocuğuma ve bana şiddet uyguluyordu. Çok çirkin laflar söyleyip küfür ediyordu. İçince çok küfürlü konuşuyordu. Çok kötü huyu vardı. Kardeşimin yanına çok defa gittim. Şiddet uyguluyordu, bazen vuruyordu. Olay günü arada hiçbir şey yoktu. Huysuz adamdı. Nasıl vurulduğunu görmedim. Eşim elinde bıçakla benim üzerime yürüdü. ‘Seni öldürürüm' dedi. Eşim ikindiden sonra her gün içerdi. Oğlum ateş etmeden önce kocamın elinde bıçak vardı. Oğlumdan şikayetçi değilim. Bana çok bakardı" diye konuştu.

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Duruşmada dinlenen tanıklar ise ölen şahsın eşine ve oğluna yaşattığı şiddeti anlattı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.