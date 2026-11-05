Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
İdmana sakatlıkları süren Celil Yüksel ile Fatih Kaya katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.