Samsun'da tramvay raylarına koşan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi ödüllendirildi

Dikkati ve duyarlı davranışı dolayısıyla "Ayın Kaan Uygulaması ve Özel Güvenlik Görevlisi Projesi" kapsamında eylül ayının özel güvenlik görevlisi seçilen Lafçi'ye, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca teşekkür belgesi düzenlendi.

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