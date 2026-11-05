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        Samsun'da tramvay raylarına koşan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi ödüllendirildi

        Samsun'da tramvay raylarına doğru koşan çocuğa müdahale ederek olası kazayı önleyen özel güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi'ye teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Samsun'da tramvay raylarına koşan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi ödüllendirildi

        Samsun'da tramvay raylarına doğru koşan çocuğa müdahale ederek olası kazayı önleyen özel güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi'ye teşekkür belgesi verildi.

        Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda görev yapan Lafçi, 26 Ağustos'ta hareket halindeki tramvayın raylarına doğru koşan çocuğu fark ederek müdahalede bulundu.

        Dikkati ve duyarlı davranışı dolayısıyla "Ayın Kaan Uygulaması ve Özel Güvenlik Görevlisi Projesi" kapsamında eylül ayının özel güvenlik görevlisi seçilen Lafçi'ye, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca teşekkür belgesi düzenlendi.

        Teşekkür belgesi, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın tarafından Lafçi'ye verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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