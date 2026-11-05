Bafra Belediye Başkanı Kılıç altyapı ve yol çalışmalarını inceledi

Bafra Belediyesi, Belediye Caddesi, Alaçam Caddesi ve Büyük Pazar Yeri bölgesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve beraberindekiler, Büyük Pazar Yeri güzergahındaki yol ve kaldırım çalışmalarını, parke taşı ile kaplanan Belediye Caddesi'ni ve Alaçam Caddesi'nde devam eden aydınlatma direği montaj çalışmalarını inceledi.

Daha sonra bölgedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Kılıç, "Bafra'mızın her noktasında hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetleri yerinde takip ederken esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, onların görüş ve önerilerini dinlemeye önem veriyoruz. Amacımız daha güzel ve yaşanabilir bir Bafra'yı hep birlikte inşa etmektir." dedi.