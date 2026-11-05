Samsun'da denizci öğrenciler İspanya'da staj yapıyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında İspanya'da uluslararası staj deneyimi kazanıyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında İspanya'da uluslararası staj deneyimi kazanıyor.
Okuldan 6 öğrenci ve refakatçi öğretmen Cemile Emirzeoğlu, mesleki eğitim staj projesi kapsamında İspanya'nın Marbella kentine ulaştı.
1-14 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan staj programında öğrenciler, Marbella'da faaliyet gösteren ESPINO SAILING CLUB bünyesinde denizcilik alanındaki mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.
Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) koordinatörlüğünde yürütülen "Maritime Personnel Internship" başlıklı proje kapsamında öğrenciler, uluslararası denizcilik standartlarını yerinde gözlemleyecek.
Staj süresince öğrencilerin farklı bir kültürü tanımaları, yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.
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