Havza'da Genç Kızılay gönüllülerinden Kızılay Haftası etkinliği

Havza'da, Genç Kızılay gönüllüleri Kızılay Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte öğrencilerle biraya geldi.

Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ilıca Ortaokulunu ziyaret eden gönüllüler, ilk olarak Kızılayın tanıtımı ve yürüttüğü faaliyetler ile yardımlaşma ve dayanışmanın önemi hakkında bilgiler verdi.

Tanıtımın ardından yüz boyama ve çeşitli oyunlar ile devam eden etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini ifade ederek, "Etkinliklerde amacımız özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak. Diğer bir amacımız ise hem Kızılay'ın tanıtımını yapmak hem de yardımseverlik ve dayanışma gibi değerlerimizi öğrencilerimize anlatmak. Bu vesile ile tüm halkımızın Kızılay Haftası'nı kutlarım." dedi.