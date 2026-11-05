Havza'da Genç Kızılay gönüllülerinden Kızılay Haftası etkinliği
Havza'da, Genç Kızılay gönüllüleri Kızılay Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte öğrencilerle biraya geldi.
Havza'da, Genç Kızılay gönüllüleri Kızılay Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte öğrencilerle biraya geldi.
Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ilıca Ortaokulunu ziyaret eden gönüllüler, ilk olarak Kızılayın tanıtımı ve yürüttüğü faaliyetler ile yardımlaşma ve dayanışmanın önemi hakkında bilgiler verdi.
Tanıtımın ardından yüz boyama ve çeşitli oyunlar ile devam eden etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini ifade ederek, "Etkinliklerde amacımız özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak. Diğer bir amacımız ise hem Kızılay'ın tanıtımını yapmak hem de yardımseverlik ve dayanışma gibi değerlerimizi öğrencilerimize anlatmak. Bu vesile ile tüm halkımızın Kızılay Haftası'nı kutlarım." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.