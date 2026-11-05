Çarşamba'da selden zarar gören üreticilere marul fidesi ve gübre desteği

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ağustos ayında yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen 130 örtü altı üreticisine 1 milyon 400 bin adet marul fidesi ve 9 ton gübre desteği sağlandı.

Çarşamba Öğretmenevi’nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde marul fidesi ve gübre dağıtım töreni gerçekleştirildi. Ağustos ayında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle ürünleri zarar gören üreticilerin yeniden üretime kazandırılması amacıyla düzenlenen programa Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız ve üreticiler katıldı.

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130 üreticiye destek sağlanacak

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, konuşmasında ilçede ağustos ayında iki kez sel ve su baskını afeti yaşandığını belirterek, "Geçtiğimiz ağustos ayında ilçemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda iki defa sel ve su baskını afeti yaşadık. Bu afetler neticesinde 47 mahallemizde toplam 1.179 çiftçimiz olumsuz etkilenmiş, bin bir emekle işledikleri toprakları ve ürünleri zarar görmüştür. Sel ve su baskınları sonrasında yaşanan zararın telafisi ve üretimde sürekliliğin sağlanması amacıyla hemen kolları sıvadık. Zarar gören çiftçilerimize doğrudan destek olmak amacıyla hazırladığımız Marul Fidesi Projesi, İl Müdürlüğümüz tarafından Samsun Büyükşehir Belediyemize sunuldu. Sağ olsunlar, Büyükşehir Belediyemiz bu çağrımıza hızla yanıt vererek projemize çok güçlü bir destek sağladı" diye konuştu.

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Projenin kapsamına ilişkin bilgi veren Yıldız, "36 mahallemizden 130 çiftçimize toplam 1 milyon 400 bin adet marul fidesi ve 9 ton 151515 kompoze gübre hibe olarak verilecektir" ifadelerini kullandı.

Üretimde verimlilik hedefleniyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, bakanlık ve yerel imkânların iş birliğiyle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Çarşamba Ovası'nın yüksek tarımsal potansiyeline dikkat çeken Yılmaz, sebze üretiminde kalite ve rekoltenin artırılmasının önemini vurguladı. Dağıtımı yapılan kaliteli marul fideleri ve gübreler sayesinde üreticilerin sezona daha güçlü bir başlangıç yapacağını belirten Yılmaz, üretimin kesintisiz devam etmesi ve çiftçilerin kazançlarının artırılması adına bu tür desteklerin aralıksız süreceğini kaydetti.

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Sel riskini azaltmaya yönelik çalışmalar sürüyor

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da konuşmasında, sel ve su baskınlarının ardından benzer afetlerin etkisini azaltmaya yönelik çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Afet olduktan sonra, ‘Bu baskınları nasıl azaltırız?’ çalışmalarını yapıyorduk. Özellikle sağ sahilde, denize çıkış yapıları başta olmak üzere akarsuların ve kanalların denize çıkış yapıları üzerinde bir takım iyileştirmeler planlandı" dedi.

Çarşamba sınırları içerisindeki denize çıkış yapıları hakkında bilgi veren Sağlam, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından öngörülen altı tane denize çıkış yapısı vardı. Bunun dört tanesi yapıldı, iki tanesi ise 2027 yılı içerisinde programına alındı. Önümüzdeki süreçte ihale edilecek ve 2027 yılı içerisinde bu altı denize çıkış yapısının tamamı bitirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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Makine ve ekipman desteğiyle sahadaki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Sağlam, "Ağustos ayının sonundan itibaren Sayın Valimizin talimatlarıyla, bölge müdürlüğümüzün bulunduğu bölgeyi kapsayan diğer illerin de makine ve ekipman imkânlarını bu sorunu çözmek üzere Çarşamba'da toplayan bir organizasyon yapıldı. Şu anda Çarşamba'da sol sahilde sadece 26 tane makine çalışıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından üreticilere temsili fide dağıtımı gerçekleştirildi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından fide ve gübrelerin üreticilere teslim edilmesiyle sona erdi.