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        Canik'te sağanak nedeniyle mazgal temizliği yapılıyor

        Canik Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle sorun oluşmaması amacıyla mazgal temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Canik'te sağanak nedeniyle mazgal temizliği yapılıyor

        Canik Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle sorun oluşmaması amacıyla mazgal temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle ekipler sahada çalışmayı sürdürüyor.

        Belediye ekipleri, sağanak nedeniyle sorun oluşmaması için sokaklarda bulunan mazgalları temizliyor.

        Açıklamada, vatandaşların olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 444 55 90 numaralı Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden ekiplere 7/24 ulaşabileceği kaydedildi.

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