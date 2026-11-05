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        Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın ile patronunu silahla vurdu

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde M.T.Y. (37), hakkında uzaklaştırma kararı aldıran karşılıksız aşk beslediği G.K. (34) adlı kadın ile patronu M.E.'yi (46) silahla bacaklarından vurdu. Yaralılar tedaviye alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın ile patronunu silahla vurdu

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde M.T.Y. (37), hakkında uzaklaştırma kararı aldıran karşılıksız aşk beslediği G.K. (34) adlı kadın ile patronu M.E.’yi (46) silahla bacaklarından vurdu. Yaralılar tedaviye alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kale Mahallesi Bankalar Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. M.T.Y., karşılıksız aşk beslediği G.K.’nin çalıştığı iş yerine gitti. M.T.Y. burada G.K. ile patronu M.E.’ye tabancayla ateş açtı. G.K. ve M.E., sağ ve sol bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarına 3’er mermi isabet eden yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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        PARASINI ALAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Polis, şüpheliyi olaydan kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli M.T.Y.’nin ifadesinde, G.K. ile birkaç yıldır görüştüğünü, ona farklı tarihlerde yaklaşık 2 milyon lira para verdiğini, parasını alamadığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği bildirildi.

        İŞTEN ÇIKARMASI İÇİN PATRONUNU TEHDİT ETMİŞ

        Yapılan araştırmada ise şüpheli M.T.Y.’nin, G.K.’ye karşı tek taraflı ilgi duyduğu ve bunu saplantı haline getirdiği, G.K.’nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, yaşananların ardından patron M.E.’yi de G.K.’yi işten çıkarması yönünde tehdit ettiği tespit edildi.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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