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        Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda kimyasal tehditlere karşı tatbikat yapıldı

        Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda kimyasal tehditlere karşı tatbikat yapıldı

        Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık kapsamında KBRN riskine karşı müdahale süreçlerinin uygulamalı olarak test edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla tatbikat yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği kimyasal madde içeren bir kargonun hasar alması üzerine ortaya çıkabilecek zararlı bulaşma riskine karşı ekipler harekete geçti.

        Ekipler, riskli alanı kontrol ettikten sonra çevreye yayılabilecek kimyasal maddelerin oluşturabileceği tehlikelere karşı önlem aldı.

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        Hızlı ve doğru müdahalenin ardından çevresel güvenliğin sağlanmasıyla kimyasal yayılım önlendi.

        Tatbikat, başarıyla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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