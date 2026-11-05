Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda kimyasal tehditlere karşı tatbikat yapıldı

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık kapsamında KBRN riskine karşı müdahale süreçlerinin uygulamalı olarak test edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla tatbikat yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği kimyasal madde içeren bir kargonun hasar alması üzerine ortaya çıkabilecek zararlı bulaşma riskine karşı ekipler harekete geçti.

Ekipler, riskli alanı kontrol ettikten sonra çevreye yayılabilecek kimyasal maddelerin oluşturabileceği tehlikelere karşı önlem aldı.

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Hızlı ve doğru müdahalenin ardından çevresel güvenliğin sağlanmasıyla kimyasal yayılım önlendi.

Tatbikat, başarıyla tamamlandı.