Başkan Kurnaz: "Birlik ve beraberlikle hareket ediyoruz"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'ın geleceğine yönelik çalışmalarda birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Kapanış Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında, İlkadım Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan gelen 7 gündem maddesi görüşüldü. Değerlendirmeleri yapılan gündem maddeleri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"Doğru planlamalar yapıyoruz"

Birlik ve beraberlikle İlkadım'da güzel işlerin altına imza attıklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Kentimizin bugününü ve yarınını ilgilendiren tüm konuları meclis üyelerimizle ortak akıl ve istişare kültürüyle değerlendirip, İlkadım'a değer katacak kararlar almaya devam ediyoruz. Yapılan her hizmet, proje ve çalışma; İlkadım'ın katma değerine büyük katkılar sağlıyor. Bu noktada istişare kültürünün önemine, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine değer veriyoruz. İlkadım için en doğru planlamaları yaparak, İlkadım'a değer katan belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içindeyiz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz, devam eden projelerimiz ve planladığımız projelerimizle birlikte İlkadım'ı daha yaşanabilir, daha yeşil, daha konforlu, daha estetik ve daha modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.