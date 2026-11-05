'Organ bağışı, birden fazla hayata umut olabilir'

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, organ bağışının önemine dikkat çekerek, bağış bekleyen binlerce hastaya umut olmak için toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, "39 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası" dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Organ bağışının, yaşam mücadelesi veren binlerce hasta için yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını belirten Dr. Ahmet Korur, "Organ yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren binlerce hasta, hayata yeniden tutunabilmek için organ nakli bekliyor. Ancak organ bağışı konusunda farkındalığın yeterince yaygınlaşmaması, nakil bekleyen hastalar açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Organ bağışı, kişinin yaşarken kendi özgür iradesiyle veya vefatından sonra organ ve dokularının ihtiyaç sahibi hastaların tedavisinde kullanılmasına izin vermesidir. Bağışlanan kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve diğer organlar ile kornea gibi dokular, birçok insana yeniden yaşama şansı sunabiliyor" dedi.

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Organ bağışının yalnızca tıbbi bir işlem olmadığını, bunun yanı sıra büyük bir insanlık ve dayanışma örneği olduğunun altını çizen Korur, bir insanın vereceği bağış kararının, başka bir ailenin yıllardır beklediği güzel habere dönüşebileceğine dikkat çekti.

Organ bağışı nasıl yapılır?

Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Dr. Korur, "18 yaşını doldurmuş ve karar verme yeterliliğine sahip kişiler, yetkili sağlık kuruluşları ve organ bağışı birimleri aracılığıyla bağışçı olma iradesini bildirebilir. edevlet üzerinden de organ bağışı başvurusu yapılabilmektedir. Bağış kararının aile bireyleriyle paylaşılması da büyük önem taşıyor. Böylece kişinin tercihi yakınları tarafından bilinir ve süreçte yaşanabilecek belirsizliklerin önüne geçilebilir. Unutmayalım; organ bağışı hayat kurtarır. Bugün organ bağışı bekleyen bir hastanın yarın bizim ya da sevdiklerimizin arasında olabileceğini unutmamalıyız. Organ Bağışı ve Nakli Haftası vesilesiyle herkesi bu konuda bilinçlenmeye, doğru bilgileri paylaşmaya ve hayat kurtaran organ bağışına destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.