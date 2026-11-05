İlkadım Belediye Meclisi kasım toplantısı yapıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Belediye Meclisi'nin kasım ayı kapanış toplantısı yapıldı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında, belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlardan gelen 7 gündem maddesi görüşüldü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddeleri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kurnaz, ilçenin geleceğine yönelik çalışmalarda birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Kent yönetiminde istişare kültürüne önem verdiklerini belirten Kurnaz, "Kentimizin bugününü ve yarınını ilgilendiren tüm konuları meclis üyelerimizle ortak akıl ve istişare kültürüyle değerlendirip İlkadım'a değer katacak kararlar almaya devam ediyoruz. Yapılan her hizmet, proje ve çalışma, İlkadım'ın katma değerine büyük katkılar sağlıyor." dedi.

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İlçenin gelişimine yönelik doğru planlamalar yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kurnaz, şöyle devam etti:

"Bu noktada istişare kültürünün önemine, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine değer veriyoruz. İlkadım için en doğru planlamaları yaparak, ilçemize değer katan belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içindeyiz. Hayata geçirdiğimiz, devam eden ve planladığımız projelerimizle İlkadım'ı daha yaşanabilir, daha yeşil, daha konforlu, daha estetik ve daha modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."