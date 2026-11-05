Ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla öldürüp, intihar etti
SAMSUN'un Kavak ilçesinde İsmail Yurtseven (38), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç'ü (50) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.
SAMSUN’un Kavak ilçesinde İsmail Yurtseven (38), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç’ü (50) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Değirmencili Mahallesi’ndeki bungalovda meydana geldi. İsmail Yurtseven, yaşadığı tartışma üzerine kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç ile kardeşi Ş.M.'nin bulunduğu bungalova gitti. Burada devam eden tartışmada Yurtseven, tabancayla önce Latife Mengüç’ü ardından da kendini vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Mengüç ve Yurtseven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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