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        Ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla öldürüp, intihar etti

        SAMSUN'un Kavak ilçesinde İsmail Yurtseven (38), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç'ü (50) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla öldürüp, intihar etti

        SAMSUN’un Kavak ilçesinde İsmail Yurtseven (38), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç’ü (50) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        Olay, sabah saatlerinde Değirmencili Mahallesi’ndeki bungalovda meydana geldi. İsmail Yurtseven, yaşadığı tartışma üzerine kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç ile kardeşi Ş.M.'nin bulunduğu bungalova gitti. Burada devam eden tartışmada Yurtseven, tabancayla önce Latife Mengüç’ü ardından da kendini vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Mengüç ve Yurtseven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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