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        Samsun'da sağanak: Yollar göle, dağlar şelaleye döndü

        Samsun'da etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle sanayi bölgelerinde cadde ve sokaklar göle dönerken, dağ yamaçlarından akan yağmur suları şelaleleri aratmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Samsun'da sağanak: Yollar göle, dağlar şelaleye döndü

        Samsun'da etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle sanayi bölgelerinde cadde ve sokaklar göle dönerken, dağ yamaçlarından akan yağmur suları şelaleleri aratmadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodlu uyarıda bulunduğu Samsun'da sağanak, gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle sahil kesimindeki bazı cadde, sokak ve mahalle aralarında su birikintileri oluştu. Tekkeköy ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bazı caddeler adeta göle dönerken, İlkadım ve Canik ilçelerinde de yollar su altında kaldı.

        Yağışın etkisiyle suya doyan toprak ve kayalık alanlardan akan sular ana yola ulaştı. SamsunOrdu kara yolundan geçen araçların su birikintilerinden geçerken sıçrattığı sular metrelerce yükseldi.

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        Yağışın kendisinden şikâyetçi olmadıklarını belirten vatandaşlar, bazı bölgelerde oluşan su birikintilerinin ve göle dönen caddelerin sorun oluşturduğunu dile getirdi. Yağmuru "rahmet" olarak nitelendiren vatandaşlar, yolların ve altyapının daha iyi planlanması gerektiğini ifade etti.

        İş yerlerini su basan esnaf ise her yağışta benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek rögar, mazgal ve altyapı hatlarının yenilenmesini istedi.

        Samsun'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanağın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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