Atakum Belediyesi'nden 'vefa' programı

Samsun’un Atakum Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 88. yıldönümü dolayısıyla iki gün sürecek anma programı gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 88. yılında Atakum’da çeşitli etkinliklerin yer alacağı özel programla anılacak. Program kapsamında Atakum Belediye hizmet binası önünde düzenlenecek anma töreninin yanı sıra Ata Sahne Sanat Merkezinde ‘Beni Hatırlayınız’ başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek.

Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü Atatürk’ün Yolu’ başlıklı söyleşi programı gerçekleştirilecek. Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, Eğitimci ve Yazar Zekeriya Çavuşoğlu ile Şair Kaan Eminoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı programda Atatürk'ün çok yönlü kişiliği, fikirleri ve Cumhuriyet kazanımları hakkında önemli bilgiler paylaşılacak. Program Ata Sahne’de saat 18.30’da başlayacak.

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Anma programında, bu yıl ikinci kez düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’nın ödül töreni de yer alacak. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in, Türk kültürel hayatına önemli hizmetler sunan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in anısına geçen yıl hayata geçirdiği yarışma, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandıran yarışmanın finalistleri, düzenlenen törenle ödüllerine kavuşacak. Tören, Hasan Ali Yücel Gençlik Sanat ve Bilim Merkezinde saat 19.30’da başlayacak.

Başkan Türkel’den anma programına davet

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, anma programı hakkında yaptığı açıklamada "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 88. yılında büyük bir saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ulu Önder'in ideallerine, Cumhuriyet değerlerine her geçen gün artan istek ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Atatürk’ü Anma Haftası’nda Atatürk'ün fikirlerini, devrimlerini ve en büyük eseri Cumhuriyet’i konuşacağız. Tarihin az rastladığı bir dehayı, eşsiz lideri 19 Mayıs kentinden, 19 Mayıs ruhuna yakışır şekilde anacağız. Değerli sanatçımız Pınar Ayhan şarkılarıyla, şiirsel anlatımıyla halkımızla buluşacak. Atatürk’ün Yolu söyleşi programımızda aydınlarımız Cumhuriyet değerlerini, Cumhuriyet'in hayatımıza kattığı değerleri anlatacak. Büyük düşünür, devlet adamı ve yazar Hasan Ali Yücel’in eserlerini genç kuşaklara tanıtacak ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandıracak öykü yarışmamızı, bu yıl ikinci kez halkımızla buluşturduk. Yarışmamızın ödül töreni, bu özel haftada gerçekleştirilecek. Anma programımızda, tüm halkımızı aramızda görmekten büyük onur duyarız" dedi.