Samsun'da Whatsapp'tan yol kontrolü noktalarını paylaşan 15 kişi adliyede

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrol noktalarına ilişkin bilgileri WhatsApp gruplarında paylaşarak denetimlerden kaçış sağladığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen yol kontrol faaliyetlerinin gizliliğini ihlal eden bir yapılanmaya yönelik ortak çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kurulan WhatsApp grupları üzerinden güvenlik güçlerinin uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında grupta yönetici olduğu tespit edilen 4 kişi ile üye konumundaki 11 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli tespit edildi.

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Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, güvenlik birimlerinin denetim faaliyetlerini deşifre ederek kamu düzenini olumsuz etkiledikleri ve suçluların yakalanmasını engelledikleri gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu kapsamında "suçluyu kayırma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.