Samsun'da kız arkadaşını öldüren kişi intihar etti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mengüç ile Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yurtseven tabancayla Mengüç'e ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'ndeki bir bungalov evde Latife Mengüç (50) ile erkek arkadaşı İsmail Yurtseven (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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