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        Samsun'da kız arkadaşını öldüren kişi intihar etti

        Samsun'un Kavak ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Samsun'da kız arkadaşını öldüren kişi intihar etti

        Samsun'un Kavak ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'ndeki bir bungalov evde Latife Mengüç (50) ile erkek arkadaşı İsmail Yurtseven (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yurtseven tabancayla Mengüç'e ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mengüç ile Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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