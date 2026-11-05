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        OMÜ İlahiyat Fakültesinin 50. yıl dönümü kutlandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:04 Güncelleme:
        OMÜ İlahiyat Fakültesinin 50. yıl dönümü kutlandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlandı.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, fakültenin yarım asırlık akademik ve düşünsel birikimine dikkati çekti.

        Samsun Yüksek İslam Enstitüsü olarak 1976 yılında dikilen fidanın bugün ulu bir çınara dönüştüğünü dile getiren Aydın, dijitalleşme ve toplumsal değişim çağında bilginin ahlaki sorumluluk ve hikmet anlayışıyla buluşması gerektiğini kaydetti.

        Aydın, fakültenin nitelikli insan kaynağı ve bilimsel çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve ülkenin akademik hayatına katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

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        OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar ise fakültenin 1976'dan bu yana üstlendiği misyona değinerek, dini bilginin akademik yöntemler ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

        Sancar, manipülasyonların arttığı bir dönemde güvenilir dini bilginin üretilmesinin toplumsal barış ve milli bütünlük adına stratejik bir sorumluluk olduğunu anlattı.

        Törende fakültenin yarım asırlık tarihini ve kurumsal yolculuğunu anlatan 50. yıl belgeseli de izlendi.

        Bu kapsamda Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Fikir ve Sanat Ödülü'ne, Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Eser Ödülü'ne, Prof. Dr. İbrahim Turan ve Prof. Dr. Yavuz Ünal, Araştırma ve Geliştirme Ödülü'ne, Prof. Dr. Mustafa Köylü, Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran ve Doç. Dr. Kenan Ayar, Akademik Hizmet Ödülü'ne, Dilaver Çankaya da İdari Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

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        Törende ayrıca eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş'e, Prof. Dr. Erhan Yetik'e, Prof. Dr. İshak Yazıcı'ya, Prof. Dr. Muhsin Koçak'a ve Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi'ye, Vefa Ödülü verildi.

        Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Müftüsü Hasan Güneş, eski Amasya Milletvekili Akif Gülle ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

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        Program, fakültenin 50 yıllık geçmişini yansıtan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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