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        Çarşamba'da tarım ve bölgesel kalkınma gündemi Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Vali Tavlı'ya ziyaret

        Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni dönem çalışmaları, bölgenin tarımsal üretim potansiyeli ve tarımticaret sektörünün gelişimine yönelik konular, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve beraberindeki heyetin, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretiyle değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Çarşamba'da tarım ve bölgesel kalkınma gündemi Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Vali Tavlı'ya ziyaret

        Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni dönem çalışmaları, bölgenin tarımsal üretim potansiyeli ve tarımticaret sektörünün gelişimine yönelik konular, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve beraberindeki heyetin, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretiyle değerlendirildi.

        Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, üreticilerin ve borsa üyelerinin beklentileri, Çarşamba'nın ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirilmesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar ile kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Vali Orhan Tavlı, borsa heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Selim Yılmaz da nazik kabulleri dolayısıyla Tavlı'ya teşekkür etti.

        Ziyarete Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Musa Taşan ve Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Güler, Mustafa Toraman ve Serkan Öztürk ile Genel Sekreter Sercan Yaşar da katıldı.

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