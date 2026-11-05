Samsun Tekkeköy'de evleri su bastı: Vatandaşlar yardım bekliyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi su bastı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi su bastı.
Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgede evlerin içi yağmur sularıyla doldu. Kısa sürede evlere giren sular nedeniyle vatandaşların günlük yaşamını sürdürdüğü alanlar kullanılamaz hale geldi. Evlerde bulunan mobilya, yatak, beyaz eşya ve çeşitli ev eşyaları su altında kalarak zarar gördü.
Yağışın ardından büyük mağduriyet yaşayan mahalle sakinleri, evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti. Geceyi geçirecek uygun bir yerlerinin bulunmadığını ifade eden vatandaşlar, yiyecek ve barınma konusunda da ciddi sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.
Evlerini su basan mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak acil yardım talep etti.
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