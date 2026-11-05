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        Samsun Tekkeköy'de evleri su bastı: Vatandaşlar yardım bekliyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi su bastı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Samsun Tekkeköy'de evleri su bastı: Vatandaşlar yardım bekliyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi su bastı.

        Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgede evlerin içi yağmur sularıyla doldu. Kısa sürede evlere giren sular nedeniyle vatandaşların günlük yaşamını sürdürdüğü alanlar kullanılamaz hale geldi. Evlerde bulunan mobilya, yatak, beyaz eşya ve çeşitli ev eşyaları su altında kalarak zarar gördü.

        Yağışın ardından büyük mağduriyet yaşayan mahalle sakinleri, evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti. Geceyi geçirecek uygun bir yerlerinin bulunmadığını ifade eden vatandaşlar, yiyecek ve barınma konusunda da ciddi sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

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        Evlerini su basan mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak acil yardım talep etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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