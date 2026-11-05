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        Çocuğu kurtaran güvenlik görevlisine ödül Tramvayın altında kalma tehlikesi yaşayan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi 'ayın personeli' seçildi

        Samsun'da hareket halindeki tramvayın raylarına doğru koşan çocuğa müdahale ederek muhtemel bir kazayı önleyen özel güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, "eylül ayının özel güvenlik görevlisi" seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Çocuğu kurtaran güvenlik görevlisine ödül Tramvayın altında kalma tehlikesi yaşayan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi 'ayın personeli' seçildi

        Samsun’da hareket halindeki tramvayın raylarına doğru koşan çocuğa müdahale ederek muhtemel bir kazayı önleyen özel güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, "eylül ayının özel güvenlik görevlisi" seçildi.

        26 Ağustos 2026 tarihinde Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu’nda görev yapan özel güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, hareket halindeki tramvayın raylarına doğru koşan bir çocuğu fark etti. Zamanında müdahalede bulunan Lafçi, çocuğun tramvayın altında kalmasını önleyerek muhtemel bir faciayı engelledi.

        Gösterdiği dikkat, duyarlılık ve başarılı müdahale dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülen "Ayın Kaan Uygulaması ve Özel Güvenlik Görevlisi Projesi" kapsamında eylül ayının özel güvenlik görevlisi seçilen Lafçi için teşekkür belgesi düzenlendi.

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        Teşekkür belgesi, Samsun İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın tarafından Lafçi’ye takdim edildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muhammet Lafçi'nin duyarlı ve örnek davranışı dolayısıyla tebrik edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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