Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri İsim benzerliği nedeniyle hesabına yatırılan 400 bin TL'yi iade etti

        İsim benzerliği nedeniyle hesabına yatırılan 400 bin TL'yi iade etti

        SAMSUN'da isim benzerliği nedeniyle hesabına 400 bin TL yatırılan su tesisatçısı Adem Akgül, bankaya başvurarak paranın gerçek sahibinin hesabına aktarılmasını sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        İsim benzerliği nedeniyle hesabına yatırılan 400 bin TL'yi iade etti

        SAMSUN’da isim benzerliği nedeniyle hesabına 400 bin TL yatırılan su tesisatçısı Adem Akgül, bankaya başvurarak paranın gerçek sahibinin hesabına aktarılmasını sağladı.

        Salıpazarı ilçesinde su tesisatçısı olan Adem Akgül hesabına 400 bin TL yatırıldığını görünce, banka şubesine giderek, paranın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan incelemede 400 bin TL’nin aynı ad ve soyadını taşıyan bir başka kişiye ait olduğu belirlenerek, işlem düzeltildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Samsun'da tramvay raylarına koşan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi ödülle...
        Samsun'da tramvay raylarına koşan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi ödülle...
        Samsun'da kız arkadaşını öldüren kişi intihar etti
        Samsun'da kız arkadaşını öldüren kişi intihar etti
        Samsun'da Whatsapp'tan yol kontrolü noktalarını paylaşan 15 kişi adliyede
        Samsun'da Whatsapp'tan yol kontrolü noktalarını paylaşan 15 kişi adliyede
        Atakum Belediyesi'nden 'vefa' programı
        Atakum Belediyesi'nden 'vefa' programı
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç altyapı ve yol çalışmalarını inceledi
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç altyapı ve yol çalışmalarını inceledi
        Bafra'da motosikletli kurye kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı
        Bafra'da motosikletli kurye kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı