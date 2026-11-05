İsim benzerliği nedeniyle hesabına yatırılan 400 bin TL'yi iade etti
SAMSUN'da isim benzerliği nedeniyle hesabına 400 bin TL yatırılan su tesisatçısı Adem Akgül, bankaya başvurarak paranın gerçek sahibinin hesabına aktarılmasını sağladı.
SAMSUN’da isim benzerliği nedeniyle hesabına 400 bin TL yatırılan su tesisatçısı Adem Akgül, bankaya başvurarak paranın gerçek sahibinin hesabına aktarılmasını sağladı.
Salıpazarı ilçesinde su tesisatçısı olan Adem Akgül hesabına 400 bin TL yatırıldığını görünce, banka şubesine giderek, paranın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan incelemede 400 bin TL’nin aynı ad ve soyadını taşıyan bir başka kişiye ait olduğu belirlenerek, işlem düzeltildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.