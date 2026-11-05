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        Samsun'da selden etkilenen 130 üreticiye fide ve gübre desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde aşırı yağış ve su baskınlarından etkilenen 130 üreticiye 1 milyon 400 bin marul fidesi ve 9 ton kompoze gübre desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Samsun'da selden etkilenen 130 üreticiye fide ve gübre desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde aşırı yağış ve su baskınlarından etkilenen 130 üreticiye 1 milyon 400 bin marul fidesi ve 9 ton kompoze gübre desteğinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından ağustos ayında ilçede meydana gelen aşırı yağışlar ve su baskınlarından zarar gören örtü altı sebze üreticilerine yönelik 3 milyon 848 bin lira değerinde destek projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında yaklaşık 180 dekar alanda üretim yapan 130 çiftçiye üretime yeniden başlayabilmeleri amacıyla marul fidesi ve gübre desteği sağlandı.

        Fide ve gübreler, Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

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        Destekle zarar gören üretim alanlarının yeniden değerlendirilmesi, mevcut sera altyapısının etkin kullanılması ve sonbahar-kış döneminde üretimin devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

        Projenin ayrıca, üreticilerin yeniden üretime başlama maliyetlerini azaltması ve yaşanan üretim kayıplarının telafisine katkı sunması amaçlanıyor.

        Fide ve gübre teslim törenine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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