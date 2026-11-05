Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Söz konusu takip ve çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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