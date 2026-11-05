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        Motosikletliye önce araçla çarpıp sonra başından vurdular: 4 sanığa ceza yağdı

        Samsun'da araçla çarpıp motosikletini gasp ettikleri adamı silahla başından vurarak öldüren 4 sanığa ceza yağdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Motosikletliye önce araçla çarpıp sonra başından vurdular: 4 sanığa ceza yağdı

        Samsun'da araçla çarpıp motosikletini gasp ettikleri adamı silahla başından vurarak öldüren 4 sanığa ceza yağdı.

        Olay, 4 Temmuz 2023 tarihinde Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 1 çocuk babası Burak Kasap'a (30), şüpheliler önce araçla çarptı. Daha sonra Kasap'ın motosikletini gasp eden şahıslar, olayın ardından motosiklet sürücüsünü takip etti. Şüphelilerden biri tarafından silahla açılan ateş sonucu başından vurulan Kasap ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kasap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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        Cinayet olayıyla ilgili aralarında bir kadının da bulunduğu 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Sanıklar hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava bugün görülen karar duruşmasıyla sona erdi.

        Mahkeme heyeti, cinayet suçundan Tuncay A.'yı müebbet hapis, Ebubekir K.'yi 25 yıl, Tuana G.Y.'yi ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Sanık Kerem Ç. ise cinayet suçundan beraat etti. Mahkeme, Kerem Ç.'ye silahlı saldırı öncesinde araçla motosiklete çarparak Burak Kasap'ın yaralanmasına neden olması suçundan 1 yıl 6 ay, motosikleti alıp götürerek gasp etmesi suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 4 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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