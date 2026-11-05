Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Cedit Mahallesi bowling salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ANB 248 plakalı hafif ticari araç ile 55 ACP 549 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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