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        Vezirköprü'ye 7 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Besi OSB kuruluyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi için yer seçimi çalışmaları başladı. Proje tamamlandığında 676 dekar alanda 56 besi parseli oluşturulacak ve 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Vezirköprü'ye 7 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Besi OSB kuruluyor

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi için yer seçimi çalışmaları başladı. Proje tamamlandığında 676 dekar alanda 56 besi parseli oluşturulacak ve 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşılacak.

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik önemli bir yatırım için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığından ön onayı alınan Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi’nin (TDİ Besi OTB) Yer Seçimi Komisyonu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda verilen bilgilere göre, projenin kuruluş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 676 dekar alanda 56 adet besi parselinin oluşturulması planlanıyor. Bölgenin, 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle faaliyet göstermesi hedefleniyor.

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        Hayvancılık yatırımlarına yeni bir ivme kazandırması beklenen proje kapsamında, Vezirköprü'nün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. Bölgenin aynı zamanda tarıma dayalı sanayinin gelişmesine, üretimin katma değer kazanmasına ve ihracat odaklı tarımgıda faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor.

        Kurulması planlanan Vezirköprü TDİ Besi OTB'nin tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir hayvancılık ve gıda üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor. Toplantıya kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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