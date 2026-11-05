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        Samsun'da Ülkü Ocakları İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığınca İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Samsun'da Ülkü Ocakları İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığınca İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlkadım Belediyesi Ihlamur Kafe Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar ile teşkilat mensupları katıldı.

        Toplantıda, teşkilat çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Mucur, toplantıda yaptığı konuşmada, Ülkü Ocaklarının gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Ülkü Ocaklarımızın çalışmalarını önemsiyor, teşkilatlarımız arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini değerli buluyoruz." dedi.

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        Yaşar da birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önem taşıdığını dile getirdi.

        Gençlere yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Yaşar, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün gençlerimize yaptığımız her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Gelecek nesillerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Yaşar, 5 yıllık süreçte 200'e yakın seminer düzenleyerek 5-6 bin gence ulaştıklarını anlatarak, "Gençlerimizin eğitimine, kişisel gelişimine, milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttük. Liselerde ve üniversitelerde teşkilatlanmalarımızı tamamlayarak gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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