Samsun'da Ülkü Ocakları İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığınca İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi Ihlamur Kafe Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar ile teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda, teşkilat çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Mucur, toplantıda yaptığı konuşmada, Ülkü Ocaklarının gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Ülkü Ocaklarımızın çalışmalarını önemsiyor, teşkilatlarımız arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini değerli buluyoruz." dedi.

REKLAM

Yaşar da birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önem taşıdığını dile getirdi.

Gençlere yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Yaşar, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün gençlerimize yaptığımız her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Gelecek nesillerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yaşar, 5 yıllık süreçte 200'e yakın seminer düzenleyerek 5-6 bin gence ulaştıklarını anlatarak, "Gençlerimizin eğitimine, kişisel gelişimine, milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttük. Liselerde ve üniversitelerde teşkilatlanmalarımızı tamamlayarak gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi sürdürdük." ifadesini kullandı.