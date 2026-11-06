Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri 100 binde bir görülen hastalığı fark eden doktor bebeğin hayatını kurtardı 8 günlükken vücudundaki tuz kalmayan savaşçı Kutay bebek, 50 gün sonra annesine kavuştu

        100 binde bir görülen hastalığı fark eden doktor bebeğin hayatını kurtardı 8 günlükken vücudundaki tuz kalmayan savaşçı Kutay bebek, 50 gün sonra annesine kavuştu

        Samsun'da 38 haftalık dünyaya gelen ve doğumunun ardından kusma, halsizlik ve beslenememe şikayetleri yaşayan 8 günlük Kutay Yeşil, nadir görülen ve hayati tehlike oluşturan psödohipoaldosteronizm (PHA) hastalığına yakalandı. Vücudunda ciddi tuz kaybı tespit edilen bebek, Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren'in erken tanısı ve uyguladığı tedaviyle hayata tutundu. Yaklaşık 50 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kutay bebek, annesinin kucağında taburcu edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        100 binde bir görülen hastalığı fark eden doktor bebeğin hayatını kurtardı 8 günlükken vücudundaki tuz kalmayan savaşçı Kutay bebek, 50 gün sonra annesine kavuştu

        Samsun'da 38 haftalık dünyaya gelen ve doğumunun ardından kusma, halsizlik ve beslenememe şikayetleri yaşayan 8 günlük Kutay Yeşil, nadir görülen ve hayati tehlike oluşturan psödohipoaldosteronizm (PHA) hastalığına yakalandı. Vücudunda ciddi tuz kaybı tespit edilen bebek, Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren'in erken tanısı ve uyguladığı tedaviyle hayata tutundu. Yaklaşık 50 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kutay bebek, annesinin kucağında taburcu edildi.

        Samsun'da yaşayan Şule (29) ve Furkan (29) Yeşil çiftinin ikinci çocukları olan Kutay, 38 haftalıkken normal doğumla dünyaya geldi. Doğumunun ardından ilk günlerde herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan bebek, bir haftalık olduğunda kusmaya, emmeyi reddetmeye ve halsizleşmeye başladı. Ailesi tarafından acil servise götürülen Kutay bebek, buradan Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        REKLAM

        Yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin yapılan tetkiklerinde ağır tuz kaybı, sıvı açığı ve kilo kaybı belirlendi. Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren, yaptığı incelemeler sonucunda nadir görülen psödohipoaldosteronizm (PHA) hastalığını tespit etti. Genetik testlerle de doğrulanan hastalık nedeniyle bebeğin vücudundaki tuz dengesi bozulurken, erken tanı ve tedaviyle hayati tehlikenin önüne geçildi.

        "100 bin kişide bir görülen bir hastalık"

        Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren, Kutay bebeğin kendilerine 8 günlükken getirildiğini belirterek, "Kutay bebeğimiz bize sekiz günlükken başvurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırdık. Ağır bir tuz kaybı, sıvı açığı ve kilo kaybı mevcuttu. Hastamıza yapılan tetkiklerin sonucunda psödohipoaldosteronizm tanısını koyduk. Bu hastalık çok nadir görülen bir hastalık olup vücutta aldosteron dediğimiz hormonun yanıt vermemesi olarak değerlendirilir ve ağır klinik tablolara yol açar. 100 binde bir rastlanan bir hastalıktır. Hastamızın sıvı açığını yerine koyduk. Yapılan tetkikler sonucunda aldosteron değerini yüksek bulduğumuz için hastamızın tanısını koyduk. Genetik testlerle de tanıyı doğruladık. Hastamız, yaklaşık 50 gün hastanede yattıktan ve gerekli tedavileri aldıktan sonra annesinin kucağında taburcu oldu. Ailelere tavsiyem; ağır bilinç bulanıklığı, kilo kaybı, beslenememe ve emememe gibi durumlarda mutlaka hekime başvurmalarıdır. Önemli olan, bizim yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde geleceğe kavuşturmamızdır. Psödohipoaldosteronizm çok nadir görülen ve hayati tehlikesi bulunan bir hastalıktır. Erken tanı ve erken tedavi, bebeğin hayatını kurtaran en önemli nokta olmaktadır" dedi.

        REKLAM

        "Vücudunda hiç tuz yoktu"

        Kutay bebeğin annesi Şule Yeşil ise doğumdan bir hafta sonra bebeklerinin rahatsızlandığını belirterek, "38 haftalık doğdu, normal doğumla dünyaya geldi. Hiçbir şeyi yoktu, gayet iyiydi. Sonra bir hafta sonra rahatsızlandı. Kusmaya başladı, emmedi ve halsiz kaldı. Biz de bir acile gittik. Oradan da bizi buraya sevk ettiler. Ondan sonra zaten çocuğun halini görünce hemen apar topar aldılar. Yoğun bakımda ne olduğunu bulmaya çalıştılar. Öyle geçti günler. Potasyumu çok yüksek, bir türlü düşmüyor. Vücudunda hiç tuz yok, o yüzden tuz veriyoruz. Zaten bir haftalıkken bu hastalık anlaşılıyormuş. Allah'tan Ferhan Hoca ile karşılaştık. Allah razı olsun, hemen çözümünü bulduk. Durumu iyi, ilacını kullanıyoruz. Potasyum için bir ilaç kullanıyoruz. Tuz takviyesine de devam ediyoruz. Her gün mecburen tuz vermek zorundayız. Günde 6 gram tuz veriyoruz, bunu da ikiye bölüyoruz. Ömür boyu da böyle devam etmek zorundaymışız" diye konuştu.

        REKLAM

        Şu anda 4 aylık olan Kutay bebek sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar

        Benzer Haberler

        Havza'da 48 ünite kan bağışı alındı
        Havza'da 48 ünite kan bağışı alındı
        Samsun'da iki günde metrekareye 132 kilo yağış düştü
        Samsun'da iki günde metrekareye 132 kilo yağış düştü
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Samsun'da Ülkü Ocakları İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Samsun'da Ülkü Ocakları İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Vezirköprü OSB'de 6 parsel yatırımcılara tahsis edildi
        Vezirköprü OSB'de 6 parsel yatırımcılara tahsis edildi
        Vezirköprü'ye 7 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Besi OSB kuruluyor
        Vezirköprü'ye 7 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Besi OSB kuruluyor