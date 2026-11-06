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        Havza'da 48 ünite kan bağışı alındı

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 48 ünite bağış alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Havza'da 48 ünite kan bağışı alındı

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 48 ünite bağış alındı.

        Türk Kızılayın "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste yapılan çalışma kapsamında 48 ünite kan bağışı toplandı.

        Kan bağışı çalışmalarına Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından destek verildi.

        Galeri
        Galeri

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