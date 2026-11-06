Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı

        Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı

        SAMSUN merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 3 farklı kişiyi 4 milyon 78 bin 172 lira dolandırdığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı

        SAMSUN merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 3 farklı kişiyi 4 milyon 78 bin 172 lira dolandırdığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için 3 ayrı soruşturma yürüttü. Şüphelilerin, mesajlaşma uygulaması üzerinden gruba katılan bir vatandaşı yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 2 milyon 867 bin 172 lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca kendilerini 'belediye başkanı' ve 'banka görevlisi' olarak telefonda tanıtıp, bir kişiyi 720 bin lira, bir kişiyi de 491 bin lira dolandırıldığı belirlendi. 3 ayrı soruşturma kapsamında Samsun merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de STK'lar 'il gündemi' için toplandı: Bahçeli ziyaret edilecek
        Vezirköprü'de STK'lar 'il gündemi' için toplandı: Bahçeli ziyaret edilecek
        Samsunspor, Konyaspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor
        Samsunspor, Konyaspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor
        100 binde bir görülen hastalığı fark eden doktor bebeğin hayatını kurtardı...
        100 binde bir görülen hastalığı fark eden doktor bebeğin hayatını kurtardı...
        Havza'da 48 ünite kan bağışı alındı
        Havza'da 48 ünite kan bağışı alındı
        Samsun'da iki günde metrekareye 132 kilo yağış düştü
        Samsun'da iki günde metrekareye 132 kilo yağış düştü
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek