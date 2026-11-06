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        Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Türbesi

        Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan, Anadolu'nun önemli tasavvuf büyüklerinden Seyyid Ahmedi Kebir ErRufai Hazretleri'nin türbesi, tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Manevi ziyaret noktalarından biri olan türbede, 7 sanduka bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Türbesi

        Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan, Anadolu'nun önemli tasavvuf büyüklerinden Seyyid Ahmedi Kebir ErRufai Hazretleri'nin türbesi, tarihi dokusu ve mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Manevi ziyaret noktalarından biri olan türbede, 7 sanduka bulunuyor.

        Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Seyyid Ahmedi Kebir ErRufai Hazretleri Türbesi, asırlardır manevi ziyaret noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Anadolu'nun önemli velilerinden ve Rufai tarikatının önde gelen isimlerinden Seyyid Ahmedi Kebir ErRufai Hazretleri'nin medfun bulunduğu türbe, tarihi geçmişi ve mimari özellikleriyle öne çıkıyor. Türbede bulunan bilgilendirme tabelasında yer alan bilgilere göre, 12401335 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Seyyid Ahmedi Kebir ErRufai Hazretleri, Rufai tarikatının kurucusu Ahmed erRufai'nin torunları veya halifeleri arasında gösteriliyor. Türbenin ilk yapısının da 14. yüzyılın başlarına kadar uzandığı değerlendiriliyor.

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        Kesme taş ve tuğladan yapılan türbe

        Kare planlı ve sivri çatılı olarak inşa edilen türbenin önünde iki ahşap sütunlu sundurma bulunuyor. Kemerli ve ahşap kapıdan girilen yapının taş ve tuğla karışımı örgü sistemi, mimari açıdan Beylikler dönemi özelliklerini yansıtıyor. Kesme taş ve tuğladan yapılan türbe içerisinde 7 sanduka yer alıyor.

        Türbenin kapı açıklığının üzerinde bulunan kitabede ise yapının geçmişte yenilendiğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Osmanlı Arşivi'nde yer alan 1877 tarihli bir belgede de yapıdan "Ladik kazasında medfun esSeyyid Ahmed elEkber Zaviyesi" şeklinde bahsediliyor.

        Evliya Çelebi de Seyahatnamesi'nde bahsetti

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        Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde türbeden de söz ediyor. Çelebi, türbeyi "İrfan ehlinin nazargâhı, gönül ehlinin misafir yeri ve dervişler karargâhı" olarak nitelendirirken, gelen konuklara sunulan nimetlerin bolluğundan ve büyük bir vakıf olduğundan bahsediyor.

        Türbe hakkında bilgi veren Ladikli eğitimciyazar Hadi Ergül, "Ladik ilçesinin manevi değerlerinden olan Seyyid Ahmeti Kebir Hazretleri'nin türbesindeyiz. Seyyid Ahmeti Kebir Hazretleri, Anadolu evliyalarından olup Ladik'e manen güç, şeref ve değer katan şahsiyetlerden biri olarak tarihe geçmiştir. İnsanların Allah'tan istedikleri ve niyaz ettikleri duaların tecelli ettiğine inanılan mekânlardan biri de burasıdır. Seyyid Ahmeti Kebir Hazretleri, bin defa Kur'anı Kerim'i hatmetmiş, yedi defa da yaya olarak hacca gitmiş muhterem bir kişidir. Kendisi, Ladik ilçemizin manevi değerlerinden ve koruyucularından biridir" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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