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        Samsun'un ekim ayı kaza bilançosu: 797 yaralı

        Samsun'da ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam bin 227 trafik kazasında 797 kişi yaralandı, hayatını kaybeden olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Samsun'un ekim ayı kaza bilançosu: 797 yaralı

        Samsun'da ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam bin 227 trafik kazasında 797 kişi yaralandı, hayatını kaybeden olmadı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, Samsun genelinde ekim ayında polis sorumluluk bölgesinde 526'sı ölümlüyaralanmalı, 619'u maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 145 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 712 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı.

        Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 56'sı ölümlüyaralanmalı, 26'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 82 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 85 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden olmadı.

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        Yılın 10 ayında 33 kişi hayatını kaybetti

        2026 yılının ilk 10 ayında Samsun genelinde polis sorumluluk bölgesinde toplam 10 bin 834 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 23 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 672 kişi yaralandı.

        Jandarma sorumluluk bölgesinde ise aynı dönemde 888 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 782 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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