Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Ladik'te hayvancılık için yeni adım: Canlı hayvan pazarı büyütülüyor

        Ladik'te hayvancılık için yeni adım: Canlı hayvan pazarı büyütülüyor

        Samsun'un Ladik ilçesinde hayvancılığı geliştirmek, üreticilere yeni imkânlar sunmak ve ilçeyi bölgesel hayvan ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla Canlı Hayvan Pazarı Projesi'nin genişletilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Ladik'te hayvancılık için yeni adım: Canlı hayvan pazarı büyütülüyor

        Samsun’un Ladik ilçesinde hayvancılığı geliştirmek, üreticilere yeni imkânlar sunmak ve ilçeyi bölgesel hayvan ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla Canlı Hayvan Pazarı Projesi’nin genişletilmesi hedefleniyor.

        İlçenin ekonomik potansiyelini artırması beklenen proje kapsamında, toplam 18,5 dönümlük alanın ilk etapta 10 dönümlük bölümünün tahsisi sağlanarak kapalı Canlı Hayvan Pazarı inşa edildi. Özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde vatandaşların kullanımına sunulan tesis, Ladik’in hayvancılık altyapısındaki önemli bir ihtiyacı karşılamaya başladı.

        Mevcut tesisin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatılıyor. Bu kapsamda alanın çevre ihata duvarları, lavabo ve tuvaletleri, idari binaları, dinlenme ve çay alanlarının yapılması planlanıyor.

        REKLAM

        Projenin bir sonraki aşamasında ise geriye kalan 8,5 dönümlük alanın da tahsisinin alınması hedefleniyor. Söz konusu alanda, hayvancılık yapmak isteyen ancak uygun yeri bulunmayan vatandaşlara yönelik küçükbaş ve büyükbaş hayvan ahırları ile kesim alanı oluşturulması planlanıyor.

        Hayata geçirilmesi planlanan bu yatırımlarla hem hayvancılığa başlamak veya mevcut faaliyetlerini büyütmek isteyen üreticilere destek sağlanması hem de ilçe ekonomisine yeni bir canlılık kazandırılması amaçlanıyor.

        Projenin önemli hedeflerinden biri de Canlı Hayvan Pazarı’nı yalnızca Kurban Bayramı dönemlerinde kullanılan bir tesis olmaktan çıkararak yıl boyunca hizmet veren bölgesel bir ticaret merkezine dönüştürmek.

        REKLAM

        Bu doğrultuda gerekli görüşmeler ve hazırlıklar sürdürülürken, çevre ilçelerden hayvan yetiştiricilerinin, alıcıların ve tüccarların Ladik’te buluşması hedefleniyor. Böylece hayvancılık sektöründeki ticaret hacminin artırılması, üreticilere yeni pazar imkânları sunulması ve Ladik ekonomisinin güçlendirilmesi bekleniyor.

        Projeye ilişkin çalışmaları sürdüren Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik’in üretim gücünü artırarak bölgesel hayvan ticaretinde söz sahibi bir konuma ulaşmasını amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar

        Benzer Haberler

        Samsun'un ekim ayı kaza bilançosu: 797 yaralı
        Samsun'un ekim ayı kaza bilançosu: 797 yaralı
        Samsun'da yaban ördeklerinin göç yolculuğu görüntülendi
        Samsun'da yaban ördeklerinin göç yolculuğu görüntülendi
        Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Türbesi
        Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Türbesi
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
        Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı
        Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı
        Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı
        Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı