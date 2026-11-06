Ladik'te hayvancılık için yeni adım: Canlı hayvan pazarı büyütülüyor

Samsun’un Ladik ilçesinde hayvancılığı geliştirmek, üreticilere yeni imkânlar sunmak ve ilçeyi bölgesel hayvan ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla Canlı Hayvan Pazarı Projesi’nin genişletilmesi hedefleniyor.

İlçenin ekonomik potansiyelini artırması beklenen proje kapsamında, toplam 18,5 dönümlük alanın ilk etapta 10 dönümlük bölümünün tahsisi sağlanarak kapalı Canlı Hayvan Pazarı inşa edildi. Özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde vatandaşların kullanımına sunulan tesis, Ladik’in hayvancılık altyapısındaki önemli bir ihtiyacı karşılamaya başladı.

Mevcut tesisin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatılıyor. Bu kapsamda alanın çevre ihata duvarları, lavabo ve tuvaletleri, idari binaları, dinlenme ve çay alanlarının yapılması planlanıyor.

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Projenin bir sonraki aşamasında ise geriye kalan 8,5 dönümlük alanın da tahsisinin alınması hedefleniyor. Söz konusu alanda, hayvancılık yapmak isteyen ancak uygun yeri bulunmayan vatandaşlara yönelik küçükbaş ve büyükbaş hayvan ahırları ile kesim alanı oluşturulması planlanıyor.

Hayata geçirilmesi planlanan bu yatırımlarla hem hayvancılığa başlamak veya mevcut faaliyetlerini büyütmek isteyen üreticilere destek sağlanması hem de ilçe ekonomisine yeni bir canlılık kazandırılması amaçlanıyor.

Projenin önemli hedeflerinden biri de Canlı Hayvan Pazarı’nı yalnızca Kurban Bayramı dönemlerinde kullanılan bir tesis olmaktan çıkararak yıl boyunca hizmet veren bölgesel bir ticaret merkezine dönüştürmek.

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Bu doğrultuda gerekli görüşmeler ve hazırlıklar sürdürülürken, çevre ilçelerden hayvan yetiştiricilerinin, alıcıların ve tüccarların Ladik’te buluşması hedefleniyor. Böylece hayvancılık sektöründeki ticaret hacminin artırılması, üreticilere yeni pazar imkânları sunulması ve Ladik ekonomisinin güçlendirilmesi bekleniyor.

Projeye ilişkin çalışmaları sürdüren Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik’in üretim gücünü artırarak bölgesel hayvan ticaretinde söz sahibi bir konuma ulaşmasını amaçlıyor.